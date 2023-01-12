В Рязанском перинатальном центре возобновились партнёрские роды

В Рязанском перинатальном центре вновь начали проводить партнёрские роды, сообщает страница медицинского учреждения в социальной сети ВКонтакте.

При партнёрских родах присутствует отец ребёнка. В Рязани у мужчины есть выбор — пройти все этапы родового процесса или ограничиться помощью супруге во время схваток, покинув родзал на момент рождения малыша.

Партнёрские роды прекратили проводить в декабре 2022 года из-за большого числа заболевших ОРВИ.