Четверг, 12 января, 2023
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В Рязанском перинатальном центре возобновились партнёрские роды

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В Рязанском перинатальном центре вновь начали проводить партнёрские роды, сообщает страница медицинского учреждения в социальной сети ВКонтакте.

При партнёрских родах присутствует отец ребёнка. В Рязани у мужчины есть выбор — пройти все этапы родового процесса или ограничиться помощью супруге во время схваток, покинув родзал на момент рождения малыша.

Партнёрские роды прекратили проводить в декабре 2022 года из-за большого числа заболевших ОРВИ.

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