В Рязанском перинатальном центре показали, как происходит транспортировка новорожденных в отделение детской реанимации. Соответствующее видео появилось в группе медучреждения ВКонтакте.

В случаях, когда малышу необходима помощь врачей, он содержится в специальных аппаратах-инкубаторах (транспортных кувезах). Они создают ребенку комфортную среду, формируют и поддерживают нужный микроклимат. Транспортный кувез служит аппаратом искусственной вентиляции легких, когда это необходимо. Врачи самостоятельно могут контролировать температуру и влажность воздуха в инкубаторах.

С помощью транспортного кувеза новорожденного максимально безопасно можно доставить в отделение реанимации, если это понадобится. Воздействие агрессивных внешних температур в пути почти невозможно.

«Маленький герой нашего видео родился с весом 1900 г на сроке беременности 33 недели, и в транспортном кувезе он путешествовал как раз из операционной в отделение детской реанимации», — сказали сотрудники Перинатального центра.

Сейчас малыш чувствует себя стабильно, продолжает лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.