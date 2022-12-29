В рязанском перинатальном центре открылась «горячая линия» для беременных

В Областном перинатальном центре открылась «горячая линия» для беременных. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Горячая линия» для будущих мам работает круглосуточно. Задать интересующие вопросы они могут по номеру 8-800-551-09-78 (звонок бесплатный).

В сообщении ведомства говорится, что с помощью «горячей линии» беременные смогут ускоренно получать консультации от специалистов.

– Мы готовы помочь уменьшить или устранить осложнения во время беременности и в послеродовом периоде. Мы выслушаем все вопросы и жалобы пациента, поможем советом, – сказал главврач перинатального центра Олег Шалаев.

Кроме того, в случае экстренных ситуаций консультанты «горячей линии»будут поддерживать связь с заявителями или организуют госпитализацию.