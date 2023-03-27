Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском отеле «Форум» прошло командно-штабное учение

На главнуюНовости Рязани
Фото предоставлено Андреем Соколовым

Оперативный штаб в Рязанской области в соответствии с планом учений, утверждённым председателем НАК, провёл командно-штабное учение. Мероприятие прошло на территории конгресс-отеля «Форум» на проезде Яблочкова в Рязани.

Целью учений стала отработка взаимодействия силовых структур и органов власти региона при проведении контртеррористической операции по пресечению теракта на объекте массового пребывания людей.

Согласно сценарию, в здание отеля проникла группа вооружённых лиц и захватила заложников в конференц-зале. Затем условные «террористы» выдвинули политические требования, отведя на их выполнение ограниченное время.

В район происшествия незамедлительно прибыли правоохранители. В ходе переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые условия и угрожали лишить жизни заложников.

В связи с этим было решено провести боевое мероприятие, итогом которого стали нейтрализация «террористов» освобождение заложников.

Учение показало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона.

В рязанском отеле «Форум» прошло командно-штабное учение
В рязанском отеле «Форум» прошло командно-штабное учение
В рязанском отеле «Форум» прошло командно-штабное учение
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
В рязанском отеле «Форум» прошло командно-штабное учение
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации