В рязанском отделении Банка России рассказали о новациях в финансовом законодательстве с 2023 года

1 января 2023 года заработали новые законы и правила. Рязанское отделение Банка России расскажет о тех новациях, которые затрагивают финансовую сферу.

Во-первых, с 1 января накопления на дополнительную пенсию в пределах 1,4 млн рублей застрахованы государством. Все клиенты негосударственных пенсионных фондов смогут получить компенсации от Агентства по страхованию вкладов, если их фонд обанкротится. При желании можно не забирать сбережения, а перевести их в другой НПФ по собственному выбору.

Кроме того, если человек накопил в негосударственном пенсионном фонде дополнительные пенсии не для себя, а для членов семьи и близких родственников, ему не больше не нужно платить НДФЛ. Раньше выплаты из НПФ освобождались от налога только в том случае, если клиент копил для себя. А когда он заключал договор в пользу любого другого человека, из этих пенсий вычитали 13%. Теперь подоходный налог не придется платить супругам, родителям, детям, в том числе усыновленным и находящимся под опекой (попечительством), дедушкам, бабушкам и внукам.

Во-вторых, людям с большой кредитной нагрузкой будет сложнее оформить новый долг. На 1 квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций установлены лимиты на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов. Так, для банков доля выданных за квартал высокорискованных кредитов для клиентов с показателем долговой нагрузки свыше 80% не должна превышать 25%, а доля кредитов, выданных на срок свыше пяти лет, — 10%. Новые ограничения, прежде всего, коснутся заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и тех, кто хочет взять необеспеченный кредит на очень долгий срок. Перед тем как обращаться за кредитом или займом, в любом случае стоит посчитать соотношение своих доходов и расходов на погашение долгов.

В-третьих, неквалифицированные инвесторы больше не могут покупать ценные бумаги недружественных стран, брокеры не будут исполнять такое поручение. Если такие бумаги были куплены раньше, их можно продать. Банк России ввел данное ограничение, чтобы снизить риски неопытных инвесторов. Ведь из-за санкций бумаги 5 млн россиян уже оказались заблокированы за рубежом, люди не могут распоряжаться своими активами и получать по ним доход. Регулятор также рекомендовал брокерам предупреждать клиентов о том, что любые иностранные бумаги (даже из дружественных стран) несут санкционные риски.

В-четвертых, расширена программа семейной ипотеки под 6% годовых. Теперь претендовать на льготы смогут все семьи с детьми в возрасте до 18 лет, но детей должно быть минимум двое. Даже когда детей нет или они уже выросли, все равно есть шанс сэкономить. Программа льготной ипотеки на новостройки, доступная всем россиянам, продлится до 1 июля 2024 года. Но максимальная ставка по ней с 1 января 2023 года увеличена с 7 до 8%.

Узнать больше об этих и других нововведениях в финансовой сфере можно на сайте Финкульт.инфо.