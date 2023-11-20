В Рязанском онкодиспансере заработал рентгенотерапевтический аппарат ТЕРАД 200

В Рязанском онкологическом диспансере, в отделении радиотерапии, установлен и запущен в работу рентгенотерапевтический аппарат ТЕРАД 200. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.
С помощью прибора можно лечить поверхностные злокачественные новообразования кожи и бороться с рецидивом рака молочной железы. Метод хорошо зарекомендовал себя в лечении пациентов.
Аппарат поступил в Рязань в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам главврача ОКОД Алексея Григорьева, оборудование позволяет оказывать качественную медпомощь.