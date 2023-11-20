Понедельник, 20 ноября, 2023
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В Рязанском онкодиспансере заработал рентгенотерапевтический аппарат ТЕРАД 200

7info
Фото: vk.com/minzdravro

В Рязанском онкологическом диспансере, в отделении радиотерапии, установлен и запущен в работу рентгенотерапевтический аппарат ТЕРАД 200. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

С помощью прибора можно лечить поверхностные злокачественные новообразования кожи и бороться с рецидивом рака молочной железы. Метод хорошо зарекомендовал себя в лечении пациентов.

Аппарат поступил в Рязань в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам главврача ОКОД Алексея Григорьева, оборудование позволяет оказывать качественную медпомощь.

— Лечение проводится в условиях круглосуточного и дневного стационара, — рассказал Григорьев.

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