В Рязанском онкоцентре успешно провели сложную операцию

Врачи Рязанского онкологического центра успешно провели сложную операцию.

Успешно прооперирована 48-летняя пациентка с низкодифференцированным раком эндометрии. Врачи онкоцентра объяснили, что дифференцировка – это схожесть раковой клетки со здоровой. Подробности сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

Злокачественное новообразование у пациентки распространилось на шейку матки, и консилиум принял решение о хирургическом вмешательстве. В мае для уточнения диагноза женщине провели МРТ.

Врачи провели операцию «Вертгейма» по лечению рака шейки матки. При операции были удалены группы лимфоузлов с окружающей их клетчаткой. Операция прошла с минимальной кровопотерей и длилась менее 3 часов. Пациентке теперь предстоит лекарственная и лучевая терапия в Рязанском онкологическом диспансере.

Злокачественное новообразование шейки и тела матки относятся к распространённым онкологическим заболеваниям у женщин, – отметил главврач онкоцентра, главный онколог министерства здравоохранения Рязанской области Михаил Рязанцев.

Михаил Рязанцев: «Если опухоль удается обнаружить на ранней стадии, возможно минимально инвазивное, органосберегающее лечение»

Врачи советуют проходить ежегодное профобследование у гинеколога для раннего выявления возможных заболеваний.