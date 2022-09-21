В Рязанском областном следственном управлении СКР работает телефонная линия «Ребёнок в опасности»

В Следственном управлении СК России по Рязанской области работает круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности». Она организована для незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершённом или готовящемся преступлении в отношении детей.

Звонок на номер 123 бесплатный, – сообщили в СУ СКР по региону.

Телефонная линия помогает быстро ориентировать действия детей и их законных представителей в случае угрозы их жизни и здоровью.

Любой гражданин, который узнал о фактах нарушения прав несовершеннолетних, а также сам ребёнок, может оставить сообщение. Все обращения тщательно рассматриваются.

Предотвращение преступлений против несовершеннолетних и оперативное расследование уже совершённых находятся в приоритете деятельности следователей СК России. Работа телефонной линии «Ребёнок в опасности» – важный элемент в комплексе мероприятий.