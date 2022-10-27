В Рязанском областном центре народного творчества открывается выставка работ декоративно-прикладного искусства

27 октября в областном научно-методическом центре народного творчества открывается выставка работ лучших мастеров декоративно-прикладного творчества «От Параскевы Пятницы до Кузьмы и Демьяна».

Выставка проходит в рамках цикла «Мастера рязанщины – 85-летию Рязанской области», – говорится в публикации в группе Рязанский формат ВКонтакте.

Нынешняя выставка – уже 20-ая по счёту, где представлены лучшие мастера Рязанского края.

Ведущий специалист центра Ольга Никитина рассказала, что на выставке представлено 167 работ 29 самодеятельных художников из 29 муниципальных образований Рязанской области.

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