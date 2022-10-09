В Рязанском музыкальном театре поставили спектакль о призраках и любви

В начале октября в Рязанском музыкальном театре поставили мюзикл Владимира Баскина «Призрак замка Кентервиль». Рязанским театралам этот композитор знаком по мюзиклам «Здравствуйте, я ваша тётя» и «Средство Макропулоса», которые с большим успехом уже несколько лет идут в музыкальном театре. Возможно, именно этим фактом можно объяснить то, что билеты на премьерные показы 6, 8, 9, 12 и 13 октября были раскуплены заранее. Да и на ноябрь их уже практически нет. Аншлагам поспособствовала и популярность повести Оскара Уайльда «Кентервильское приведение», известная и любимая в нашей стране благодаря одноимённому советскому мультфильму.

Либреттист Владимир Вербин сохранил основную сюжетную канву, но добавил в неё ярких красок. Причём – в прямом смысле: в истории о сэре Кентервиле появились портреты убитой им жены и братьев, отомстивших за её смерть. Это экспрессивное трио в исполнении Юлии Бычковой, Антона Свиркина и Алексея Исаева – не статичная картинка. Они любят, ревнуют, ссорятся, спорят, мстят и прощают, эффектно дополняя основную сюжетную линию.

Центральная тема спектакля осталась неизменной: старинный замок Кентервиль покупает американская семья Отис, верящая в прогресс и отрицающая существование приведений. Противостояние американской предприимчивости и английских традиций, бизнеса и искусства, циничного скептика мистера Отиса (Алексей Никифоров) и романтичного призрака (Валерий Вахрамеев) – одна из главных тем мюзикла «Призрак замка Кентервиль» в постановке режиссёра Урсулы Макаровой. Но не единственная.

Как говорят сами герои мюзикла, в этой истории «всё замешано на любви». За любовную линию отвечают дочь Отисов Вирджиния (Марина Головкина) и библиотекарь Чарльз (Антон Байбаков), который проник в замок, чтобы сделать опись старинных книг, а нашёл свою судьбу.

Отдельно стоит отметить солиста театра Сергея Головкина, блестяще исполнившего роль робкой горничной Дороти. Эта «честная девушка и порядочная женщина» добавила спектаклю комичных моментов и сыграла не последнюю роль в судьбе призрака замка Кентервиль. Но не будем раскрывать всех секретов, а лучше пожелаем вам достать билеты на этот мюзикл и увидеть всё своими глазами.

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