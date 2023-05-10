В Рязанском музыкальном театре 9 мая прошёл концерт «Поклонимся великим тем годам»

В день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Рязанском музыкальном театре состоялась праздничная концертная программа «Поклонимся великим тем годам».

Музыка всегда помогала пережить самые непростые времена, она вдохновляла воинов на подвиги во имя Отечества и давала силы справляться с тяготами военных лет. Мужество героев фронта и тыла, горе вдов, страдания матерей, радость встреч, боль потерь нашли отражение в песнях о войне и Победе.

Всеми любимые произведения исполнили солисты Марина Головкина, Ксения Матюхина, Наталья Нелюбина, Алёна Силивестрова, Антон Байбаков, Сергей Гайдей, Сергей Головкин, Станислав Грязнов, Алексей Исаев, Алексей Никифоров с хоровой группой театра.

В этот праздничный день прозвучали мелодии А. Александрова, И. Дунаевского, М. Таривердиева, М. Блантера, А. Пахмутовой, А. Розенбаума на стихи К. Симонова, И. Шаферана, Р. Рождественского, Н. Добронравова и других поэтов.

Программа, режиссёром которой выступил Иван Китанин, открылась танцевальным номером под «Лирический вальс» А.Н. Цфасмана. Затем голос Левитана в считанные секунды перенёс участников концерта и зрителей из мирного времени в военное лихолетье. Трагическую атмосферу дополнило проникновенное исполнение хором песни А. Александрова и В. Лебедева-Кумача «Священная война».

Передать атмосферу беззаботного мирного времени, боль потерь, переживания за судьбы молодых девчонок на войне, восторг от первой весны Победы помогли номера в исполнении балетной группы театра в постановке Дарьи Захаровой.

Искусство объединяет. У тех, кто пришёл в этот день в музыкальный театр, не осталось сомнений в этом. В едином порыве зал пел знаменитые «Катюшу», «Смуглянку», «Майский вальс». И все, как один, встали в финале под песни «Поклонимся великим тем годам» и «День Победы».

Музыка в исполнении оркестра Рязанского музыкального театра под управлением дирижёра Екатерины Васильевой настраивала зрителей то на минорный, то на мажорный лад и дарила яркие незабываемые эмоции от встречи с любимыми, с детства знакомыми произведениями.