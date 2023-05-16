В рязанском МКЦ пройдёт концерт «Итальянское солнце и русская душа»

23 мая в МКЦ города Рязани пройдёт концерт итальянской музыки.

Дорогие друзья!

Хотите отправиться в увлекательное путешествие в страну любви и прогуляться по живописным улочкам Италии?

Тогда скорее приобретайте билеты на концерт «Итальянское солнце и русская душа».

Вы услышите крики чаек и шум прибоя, почувствуете палящее солнце и дыхание ветра на песчаном побережье, не тратя время на перелет. Концерт подарит вам массу приятных эмоций и удивит необычным сочетанием разных культур, показав крепкую дружбу и творческую связь двух народов.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

В музыкальном сопровождении оркестра русских народных инструментов под руководством Александра Лаврухина для вас выступит певица Татьяна Гончарова-Костяковская (сопрано), лауреат международных и всероссийских конкурсов, выпускница музыкального факультета Института изящных искусств МПГУ.

Татьяна Гончарова-Костяковская участвует в Международном проекте «Оперный диалог Россия – Италия. Содружество великих культур», который продвигает русскую музыку и литературу за рубежом, содействует развитию и укреплению дружественных связей между двумя странами.

На концерте для вас прозвучат такие известные композиции, как «O sole mio», «Santa lucia», «Ария Лауретты» (О mio babbino), «Se tu mami» (шуточная песня про пастушка) и многие другие произведения. Единство яркого блеска итальянских мелодий и их исполнение русским народным оркестром пропитывает каждый звук, делает его более глубоким, выразительным и проникновенным. Результатом этого тандема становится настоящая, живая музыка, которая дарит душевное тепло и заряжает хорошим настроением!

Концерт состоится 23 мая в Муниципальном культурном центре.

Не пропустите! Начало в 19.00.

Билеты доступны по Пушкинской карте!

Возрастное ограничение 6+