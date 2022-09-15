В рязанском микрорайоне Южный открыли круглогодичную хоккейную площадку

В микрорайоне Южный торжественно открыли уличную хоккейную площадку. Она находится возле дома №62 по улице Мусоргского. Построена площадка по проекту поддержки местных инициатив.

На объекте провели комплексную работу: подготовили основание и установили площадку, заасфальтировали пешеходную дорожку, оборудовали уличное освещение.

Хоккейная коробка будет использоваться круглый год. Здесь будет тренироваться любительская команда «Южный».

В открытии спортивного объекта участвовали депутаты Рязанской городской думы Денис Милюков, Эвелина Волкова и Андрей Кашаев, а также член областной Общественной палаты Екатерина Филиппова.