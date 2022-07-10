Татьяна Проводина

В рязанском МФЦ проводят бесплатные консультации по вопросам Росреестра

Фото из группы Рязань ВКонтакте

Представители Управления Росреестра по Рязанской области бесплатно консультируют жителей Рязани.

Консультации проходят в МФЦ по адресу: улица Каширина, дом 1. Об этом сообщает Минэкономразвития Рязанской области.

Сотрудники областного Управления Росреестра дают бесплатные квалифицированные ответы на вопросы граждан по государственному кадастровому учёту и государственной регистрации права на недвижимость.

Общение проходит в формате видеоконференцсвязи дважды в неделю: в понедельник с 14 до 17 часов, в среду с 10 до 12 часов.

Записаться на консультацию и узнать подробности можно по телефону: +7 (4912) 55-50-55.

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