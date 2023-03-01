В Рязанском медуниверситете будут готовить лабораторных диагностов

Рязанский государственный медуниверситет получил право на реализацию новой образовательной программы среднего профессионального образования. По специальности 31.02.03 будут готовить лабораторных диагностов.

Соответствующая запись внесена Рособрнадзором в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности, – говорится на сайте вуза.

Область профессиональной деятельности выпускников специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика:

клинические, микробиологические, морфологические, санитарно-эпидемиологические лабораторные исследования;

лабораторные и инструментальные исследования при производстве судебно-медицинских экспертиз;

аналитическое обеспечение и проведение контроля качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения.

Лабораторная диагностика — одна из самых перспективных областей оказания медицинских услуг. Лабораторные методы исследования лежат в основе постановки диагноза, выработки схемы лечения пациента и подтверждения результатов проведённой терапии.

Год от года спрос на специалистов, обладающих комплексными знаниями и владеющих современными технологиями лабораторных исследований, увеличивается.

Принимать абитуриентов по новой специальности начнут уже в этом году в предстоящую приёмную кампанию.