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В рязанском «М5 Молл» стартует выставка «Нашествие динозавров» (0+)

7info

С 10 июня в рязанском ТРЦ «М5 Молл» начинает работать интерактивная семейная выставка «Нашествие динозавров» (0+). Экспонаты новой молловской выставки – это гигантские ящеры, жившие много миллионов лет назад в Юрском периоде.

Выглядят рептилии реалистично: они двигаются, дышат, моргают, издают звуки, как настоящие обитатели мезозойской эры. За достоверность воссоздания облика отвечали именитые ученые. Создание коллекции «живых» динозавров курировал легендарный Себастьян Апестегиа – палеонтолог, доктор естественных наук из Аргентины. У каждого «ужасного ящера» на выставке стенд с детальнм описанием вида, времени проживания и места нахождения окаменелостей. Увидеть динозавров в естественной среде обитания тоже можно в пределах выставочной локации «М5 Молл» – здесь проходят познавательные видеоэкскурсии о гигантских рептилиях, которые будут интересны не только детям, но и взрослым.
Помимо знакомства с «живыми» ящерами на выставке будет много интересных развлечений для всей семьи: 3D картины, «Виртуальная реальность», «Планетарий», раскраски для маленьких гостей, гигантские пазлы, «Палеонтологические раскопки», рисование 3D-ручкой, интерактивная зона «Живые рисунки».

Выставка работает до 13 августа. Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00 (касса до 19:30). Выходной–понедельник. Место расположения выставки: помещение напротив ресторана «Сковорода», вход №1.
Вход платный. Стоимость билетов в будни:
• Детский с 3-х до 12-ти лет – 500 руб.
• Для взрослых – 600 руб.
В выходные и праздничные дни:
• Детский с 3-х до 12-ти лет – 600 руб.
• Для взрослых – 700 руб.
Билет действителен в течение дня.
• Дети до 3-х лет — бесплатно (при наличии документов, подтверждающих возраст ребенка).
Дети до 12 лет посещают мероприятие только в сопровождении взрослых.
Более подробную информацию о выставке можно узнать по номеру:
+7920-999-40-49.

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