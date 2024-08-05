Понедельник, 5 августа, 2024

В рязанском Лесопарке девятилетний ребёнок на квадроцикле врезался в дерево

Автор: 7info7

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В понедельник, 5 августа, в Лесопарке пострадал ребёнок после того, как квадроцикл врезался в дерево. Об этом сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Сообщается, что в результате ДТП с травмами госпитализирован ребёнок 2015 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица и закрытый переломом костей правого предплечья.

Ребёнка в сопровождение отца доставили в Областную детскую клиническую больницу. Подробности случившегося уточняются.

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