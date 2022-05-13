В рязанском Лесопарке 4 июня пройдёт выставка бездомных животных

В рязанском Лесопарке 4 июня пройдёт выставка «Пойдём домой» для пристройства бездомных собак и кошек, сообщает городская служба по контролю за безнадзорными животными.

В программу мероприятия также включены мастер-классы, развлечения для детей, ярмарка. Выставка пройдёт с 11:00 до 14:00.

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На мероприятие приглашаются все, у кого на передержке есть подопечный, кто является куратором бездомного животного. Уточняется, что у собак и кошек должен быть ветеринарный паспорт.