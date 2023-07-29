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В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»

7info

28 июля в рамках I Международного фестиваля «Русская опера» на территории Рязанского Кремля состоялся показ оперы С. В. Рахманинова «Алеко» в совместной постановке Рязанского областного музыкального театра и АНО «Культура рядом».

Это было незабываемое зрелище! Рязанцы и гости города своими глазами увидели торжество русского искусства! Мелодичная и яркая музыка С. В. Рахманинова, драматичные и выразительные стихи А. С. Пушкина, обрамлённые историческими декорациями Рязанского Кремля, создали уникальную атмосферу, в которую смог погрузиться каждый зритель, отмечается в сообщении пресс-службы Рязанского музыкального театра.

Режиссёр-постановщик — заслуженный артист РФ Вадим Заплечный.

Режиссёр — лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Рязанского музыкального театра Сергей Гайдей.

Большим сводным оркестром, в состав которого вошли и артисты оркестра Рязанского музыкального театра, руководил Ариф Дадашев, главный дирижёр Рязанского музыкального театра.

Хормейстер — Марина Козлова

Действующие лица:

Алеко — Георгий Екимов, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»

Земфира — Мария Лобашева, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка театра «Русская опера»

Молодой цыган — Давид Посулихин, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», солист Молодежной оперной программы Большого театра

Старый цыган— Александр Киселёв, заслуженный артист РФ, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»

Старая цыганка — Лариса Костюк, заслуженная артистка РФ, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера»

Яркие, колоритные массовые сцены из жизни цыган удалось воплотить благодаря грации и пластике артистов балета Рязанского музыкального театра. На зелёной лужайке рядом с Дворцом князя Олега и Успенским собором развернулись разудалые пляски — то дерзкие и страстные, то чувственные и плавные. Вокальное мастерство артистов хора Рязанского музыкального театра позволило передать характер и нравы вольных цыган и смену их настроения — от безмятежного и размеренного в начале оперы, до горького и скорбного в финале.

В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»
В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»

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