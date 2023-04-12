В Рязанском кардиодиспансере — практическая основа наших научных исследований

Коллектив РОККД поздравил профессора Сергея Якушина с присвоением звания Заслуженного деятеля науки РФ.

Президентом России В.В. Путиным звание Заслуженного деятеля науки РФ присвоено заведующему кафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы РязГМУ Сергею Якушину.

От имени коллектива его тепло поздравил главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов, пожелав новых успехов.

«Научные достижения наших коллег, новые методики и подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний мы внедряем в практику. Это повышает эффективность работы, обеспечивает высокое качество медицинской помощи нашим пациентам», — подчеркнул Александр Данилов.

Сергей Якушин отметил, что путь к почетному званию был непрост, но тем не менее это удалось, в чём, без сомнения, заслуга всего коллектива.

«46 учеников, трое возглавляют кафедры в РязГМУ, 5 докторских диссертаций.А еще многие сотдрудники кардиодиспансера, которые стали кандидатами наук и сейчас ведут активную работу. Надеемся, что это труд будет вознагражден научной степенью. Огромная благодарность всему коллективу кардиодиспансера. Здесь практическая основа всех наших научных исследований», — сказал Сергей Якушин.