В Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера назначен новый директор

14 февраля в Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера состоялось представление нового директора. Заместитель министра культуры Рязанской области Наталья Кравченко официально познакомила коллектив с Сергеем Юрьевичем Горчаковым, который возглавит учреждение. Об этом сообщили в министерстве культуры Рязанской области.

Сергей Горчаков — опытный специалист с высшим художественно-педагогическим образованием. Он окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «Изобразительное искусство и черчение» и имеет квалификацию учителя. Его управленческий опыт насчитывает около 18 лет.

На встрече с педагогическим коллективом новый директор подчеркнул, что смена руководства — это всегда вызов, но также и новые возможности для развития.

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«Новый директор – это некая встряска для всех. Но я бы хотел, чтобы вы увидели ситуацию с другой стороны. Для меня, прежде всего, назначение на руководящую должность – это возможность решать свежие, интересные и сложные задачи. Это желание вместе с вами добиться нового взгляда на училище – актуального и яркого. Нам есть, чем поделиться с другими, и хочется, чтобы мы делали это чаще. С помощью выставок, конкурсов, проектов, грантов – мы должны и можем звучать громко и не фальшиво. Профессионализм нашего коллектива – тому порука», — отметил Сергей Горчаков.

Преподаватель Василий Колдин выразил надежду на сохранение в училище доброжелательной и творческой атмосферы, а также уверенность в том, что новый директор продолжит поддерживать высокий уровень образовательного процесса и творческих инициатив.