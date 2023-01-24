Вторник, 24 января, 2023
7info7

В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи

На главнуюНовости Рязани

 В рубрике « День шедевра» представляем интерьерный триптих. Его  можно увидеть в Рязанском художественном музее на выставке западноевропейской живописи 16-19 веков. Неизвестный художник создал   десюдепорт. Это декоративная композиция, которая располагается над дверью дворцовых интерьеров и вписывается в общее интерьерное решение стен и потолков.

  Десюдепорт создаётся, как живописное панно, но также может быть выполнен из других объёмных и рельефных материалов, таких как дерево, глина, гипс.

Простор для темы дают мифологические образы, в иносказательной форме рассказывающие о хозяевах дома.

В Рязанском художественном музее представлено три десюдепорта, которые объединены образом античной богини любви и красоты.

В центральной части Венера окунает стрелу в  любовное чудодейственное зелье и передаёт её своему верному спутнику Амуру, складывающему стрелы в колчак, чтобы отправиться  с ними к людям и  поразить их сердца любовью.

В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи
В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации