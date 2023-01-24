В Рязанском художественном музее  экспонируется шедевр интерьерной живописи

В рубрике « День шедевра» представляем интерьерный триптих. Его можно увидеть в Рязанском художественном музее на выставке западноевропейской живописи 16-19 веков. Неизвестный художник создал десюдепорт. Это декоративная композиция, которая располагается над дверью дворцовых интерьеров и вписывается в общее интерьерное решение стен и потолков.

Десюдепорт создаётся, как живописное панно, но также может быть выполнен из других объёмных и рельефных материалов, таких как дерево, глина, гипс.

Простор для темы дают мифологические образы, в иносказательной форме рассказывающие о хозяевах дома.

В Рязанском художественном музее представлено три десюдепорта, которые объединены образом античной богини любви и красоты.

В центральной части Венера окунает стрелу в любовное чудодейственное зелье и передаёт её своему верному спутнику Амуру, складывающему стрелы в колчак, чтобы отправиться с ними к людям и поразить их сердца любовью.