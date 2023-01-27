В Рязанском госуниверситете состоялся диалог авторов молодёжных инициатив «Большой старт»

25 января в Арт-пространстве РГУ имени С.А. Есенина состоялась Межрегиональная площадка диалога авторов молодёжных инициатив «Большой старт».

Участниками встречи стали победители и финалисты проектов платформы «Россия — страна возможностей», победители грантовых конкурсов Росмолодёжи, участники флагманских программ Министерства науки и высшего образования РФ, предприниматели, лидеры некоммерческих организаций из Рязани, Пензы, Вологды, Кирова, Ельца (Липецкая область), Республики Дагестан, а также студенты и преподаватели Рязанского госуниверситета.

На площадке представили реализуемые проекты, получившие федеральную поддержку. Эксперты рассказали, как активное участие в проектной деятельности помогает им в профессиональном становлении.

Участники мероприятия познакомились с возможностями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В этом году конкурсу, идея которого родилась в Рязани, исполняется 20 лет.