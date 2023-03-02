Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском госуниверситете прошло первое заседание Ассоциации выпускников

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Фото из группы Ассоциация выпускников РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте

В зале заседаний Учёного совета РГУ имени С.А. Есенина 1 марта прошло первое заседание Ассоциации выпускников с участием общественных деятелей, сотрудников органов госвласти Рязанской области, представителей бизнеса, учёных и практиков, а также молодых исследователей.

Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог представил подробный отчёт о деятельности вуза, рассказал о перспективах развития и возможных форматах взаимодействия университета с выпускниками. Презентацию обновлённой Ассоциации выпускников провёл председатель организации, директор института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина Сергей Жеглов.

На встрече в обновлённую организацию вступили первые участники. Собравшиеся обсудили задачи, планы и форматы деятельности по разным направлениям.

Все присутствующие выразили уверенность в успешной работе организации как надёжного помощника в достижении амбициозных целей и решении задач альма-матер – опорного вуза Рязанской области.

По словам выпускников, миссия Ассоциации не только в сохранении традиций и реализации новых совместных проектов, но и в поиске талантливой молодёжи, школьников, желающих проявить себя, получить качественное образование и стать в будущем частью команды выпускников РГУ.

Встречи Ассоциации будут проходить ежеквартально, отчётная конференция – раз в год. Членом Ассоциации может стать любой выпускник университета. Порядок вступления и подробная информация в сообществе ВКонтакте.

В Рязанском госуниверситете прошло первое заседание Ассоциации выпускников
В Рязанском госуниверситете прошло первое заседание Ассоциации выпускников

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