В Рязанском госуниверситете прошёл региональный конкурс «Покровские вечера»

17-18 октября в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялся конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера». Мероприятие посвятили Празднику Покрова Пресвятой Богородицы и 127-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Участниками конкурса стали свыше сотни студентов вузов, учреждений среднего профессионального образования, учеников 8-11 классов школ и лицеев. Организовали мероприятие по традиции студенческий театр «Переход» имени Геннадия Кириллова, кафедра теологии, музей С.А. Есенина и управление учебно-воспитательной работы.

Конкурсанты прочитали со сцены студенческого театра стихи Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Александра Пушкина, Марины Цветаевой и других известных поэтов. Также на суд жюри участники представили собственные сочинения.

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