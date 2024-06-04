В Рязанском госуниверситете подвели итоги фестиваля «Есенинская весна»

Во вторник, 4 июня, в РГУ имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов 20 Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна».

Творческий форум проводится вузом ежегодно с 2005 года по восьми направлениям.

В 2024 году в фестивале приняли участие более 300 студентов из 65 образовательных организаций всех восьми федеральных округов РФ и восьми зарубежных государств (Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Государство Палестина, Республика Таджикистан, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика Казахстан).

По традиции высокий интерес к участию в «Есенинской весне» проявили студенты вузов новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской области).

В ходе юбилейного фестиваля университетом подписаны два документа о сотрудничестве с зарубежными партнёрами – договор с Университетом Аль-Истикляль (Государство Палестина, г. Вифлеем) и меморандум с Каттакурганским филиалом Самаркандского государственного университета (Республика Узбекистан, г. Каттакурган).

В состав жюри фестиваля вошли ведущие учёные Рязанского госуниверситета, члены Союза писателей России и других литературных объединений, члены Союза журналистов России, заслуженные работники культуры РФ, члены Союза художников и Союза фотохудожников России, музыковеды, искусствоведы, театральные режиссёры, сотрудники Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, Института мировой литературы РАН.

Обладателем Гран-при фестиваля признан студент Донецкого государственного университета Иван Кудряшов.

Сетевое издание 7info.ru публикует имена победителей творческого форума.

Конкурс научно-исследовательских работ студентов

1 место

Клековкина Ксения Сергеевна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

2 место

Копейкина Валерия Сергеевна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Бахриева Дилноза Самариддиновна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Пилипенко Алина Сергеевна (Донецкий государственный педагогический университет)

Соболева София Андреевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Тихонова Кристина Александровна (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган Барановского)

3 место

Файзуллина Наргиза Дамировна (Каттакурганский филиал Самаркандского государственного университета)

Спирин Андрей Алексеевич, Павленко Егор Олегович (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Файзулин Роман Дмитриевич (Донецкий государственный университет)

Специальные дипломы:

Житенко Никита Евгеньевич (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган Барановского)

Гавриленок Данил Сергеевич (Донецкий государственный университет)

Савинова Виктория Сергеевна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

Конкурс литературного творчества

Поэзия

1 место

Иванова Анастасия Антоновна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Ланская Анна Владимировна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Ряжских Тимофей Сергеевич (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

2 место

Носов Михаил Валерьевич (Рязанский колледж электроники)

Канаев Никита Игоревич (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Леженин Дмитрий Владимирович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Митрофанов Евгений Фёдорович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

3 место

Гунер Мария Владимировна (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

Петряйкина Анастасия Алексеевна (Пензенский государственный университет)

Полякова Мария Павловна (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Хотенков Семён Юрьевич (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Свиридов Александр Сергеевич (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Матринов Вячеслав Романович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Шурбин Илья Олегович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Проза

1 место

Климова Мария Владимировна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

2 место

Столяров Илья Александрович (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Иманова Полина Сергеевна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

3 место

Ряжских Тимофей Сергеевич (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Вдовиченко Сергей Сергеевич (Северо-западный филиал Российского государственного университета правосудия)

Чугунова Олеся Андреевна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Специальные дипломы:

Мартиросян Кристина Андраниковна (Ереванский государственный университет)

Алиев Несретдин Эфлетдинович, Султанов Максим Александрович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Алферова Алена Алексеевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Клопков Алексей Владимирович, Кострикин Вадим Сергеевич, Котова Анна Александровна, Лексаков Данила Дмитриевич, Синельникова Анна Александровна, Анашкин Никон Олегович (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Музыкально-исполнительский конкурс

1 место

Волошина Лидия Александровна (Мелитопольский государственный университет)

Карапетян Инга Александровна (Российско-Армянский университет)

Синельникова Анна Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Ансамбль учащихся профтехобразования «Радуга» (Центр эстетического воспитания детей, г. Рязань)

2 место

Носов Михаил Валерьевич (Рязанский колледж электроники)

Тимофеев Артём Максимович (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Григорянц Надежда Арменовна (Российско-Армянский университет)

3 место

Герасимова Марина Васильевна (Рязанский колледж культуры)

Зуева Екатерина Александровна, Мороз Анастасия Александровна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Специальные дипломы:

Саликова Наталья Сергеевна (Ряжский колледж имени героя Советского союза А.М. Серебрякова)

Ансамбль Ряжского колледжа имени героя Советского союза А.М. Серебрякова

Конкурс художественно-изобразительного творчества

Портрет, пейзаж, иллюстрация к произведениям С.А. Есенина

1 место

Бычкина Марьяна Дмитриевна (Рязанский институт (филиал) Московского Политехнического университета)

Натахина Анна Олеговна (Рязанский институт (филиал) Московского Политехнического университета)

Соловьева София Сергеевна (Рязанский железнодорожный колледж)

Власова Татьяна Александровна (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета)

2 место

Соловьева Анисья Владимировна (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета)

Кривко Варвара Витальевна (Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

Зюзина Екатерина Владимировна (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета)

3 место

Жаркова Юлия Евгеньевна (Рязанский политехнический колледж)

Меркушкин Илья Сергеевич (Рязанский политехнический колледж)

Орликова Мария Андреевна (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета)

Михайлова Мария Александровна (Елизовская средняя школа № 7 имени О. Н. Мамченкова)

Петрук Маргарита Андреевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Ваганова Лилиана Михайловна (Школа №14 города Рязани)

Художественная фотография

1 место

Таранина Кристина Сергеевна (Касимовский нефтегазовый колледж)

Петров Артём Сергеевич (Рязанский многопрофильный колледж)

2 место

Вершинина Валерия Валерьевна (Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи)

Лукашин Владислав Сергеевич (Рязанский многопрофильный колледж)

3 место

Бакланова Екатерина Вячеславовна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Павлова Елизавета Сергеевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Фомина Виктория Васильевна (Рязанский политехнический колледж)

Вохидов Исмаил Ахмадович (Касимовский нефтегазовый колледж)

Солодовников Максим Михайлович (Касимовский нефтегазовый колледж)

Специальные дипломы:

Илькив Алёна Евгеньевна (Луганский государственный университет имени В.И. Даля)

Полякова Виктория Юрьевна, Фомичева Юлия Игоревна (Рязанский политехнический колледж)

Конкурс художественного чтения

1 место

Карапетян Инга Александровна (Российско-Армянский университет)

Денисов Данила Алексеевич (Рязанский политехнический колледж)

Соболева София Андреевна, Крекова Елизавета Михайловна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Ивашин Антон Андреевич (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского)

Шикалова Ирина Александровна (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

2 место

Морозов Данила Николаевич (Рязанский политехнический колледж)

Расулова Замира Бахриддиновна (Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава)

Драко Иван Андреевич (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

Ажепкерова Айдина (Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына)

Шаповалова Мария Эдуардовна (Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки)

Андреева Полина Ильинична (Специализированная школа «Мурагер»)

3 место

Гунер Мария Владимировна (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

Великоцая Злата, Соколов Сергей (Северо-кавказский филиал Российского государственного университета правосудия)

Тараторина Валерия Ивановна (Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского)

Павлова Елизавета Сергеевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Малкенов Санжар Маратович (Карагандинский университет имени Е.А. Букетова)

Матиева Дилноза Абдушарифовна (Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава)

Каржавина Елена Витальевна (Михайловский экономический колледж-интернат Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

Специальные дипломы:

Колыхалова Анастасия Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Асфандиярова Стефания Ринатовна (Школа №1 р.п. Чаадаевка)

Наджаджра Мустафа (Средняя школа Нахалин в Вифлееме)

Мелоян Эдгар Айкарамович (Российско-Армянский университет)

Дьячкова Олеся Николаевна (Касимовский нефтегазовый колледж)

Трунькина Юлия Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Пашевич Матвей Дмитриевич (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

Конкурс авторских художественных переводов и художественного чтения на иностранных языках

Авторский перевод произведений С.А. Есенина на иностранные языки, выполненный самим участником фестиваля

1 место

Мирзоян Ася Лаврентьевна (Российско-Армянский университет)

2 место

Травкина Екатерина Леонидовна (Южный федеральный университет)

Саргсян Мелине Араевна (Российско-Армянский университет)

Ахмеджанова Диана Рустан Кизи (Шахрисабзский государственный педагогический институт)

3 место

Усачев Данил Романович (Донецкий государственный педагогический университет)

Карибян Диана Гариковна (Российско-Армянский университет)

Алексанян Анна Арменовна (Старшая школа номер 5 имени М. Горького)

Художественное чтение произведения С.А. Есенина на иностранном языке

1 место

Бакланова Екатерина Вячеславовна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Тянь Менсяо (Чанчуньский университет)

2 место

Максудова Гульшен Максудовна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

3 место

Колыхалова Анастасия Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Специальные дипломы жюри:

Марат кызы Альбина (Кыргызский государственный университет имени Ишенаалы Арабаева)

Емельянова София Михайловна (Школа №14 города Рязани)

Конкурс педагогического творчества

1 место

Амбарцумян Виктория Робертовна (Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга)

Переведенцева Дарья Михайловна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Набиева Эльвина Неймат кызы (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

2 место

Пилипенко Анастасия Константиновна (Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи)

Копылова Валерия Романовна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Данилова Алена Дмитриевна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

3 место

Халина Дарья Ивановна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Федотикова Виктория Витальевна, Тарасова Ксения Андреевна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Угланова Варвара Вадимовна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

Специальный диплом:

Жуковец Юлия Андреевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Федосова Галина Владимировна, Гусынина

Валентина Михайловна, Морозова Дарья Романовна (Филиал Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове)

Анисимова Елизавета Сергеевна, Чехова Анастасия Евгеньевна, Ковжун Ксения Алексеевна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

Семина Анна Сергеевна, Савина Татьяна Леонидовна, Кисель Андрей Дмитриевич (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Шибаева Екатерина Романовна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Конкурс журналистских материалов

1 место

Кудряшов Иван Владимирович, Громовой Максим Артурович, Липовцева Анжела Алексеевна (Донецкий государственный университет)

2 место

Горобий Александр Александрович, Водяхо Подина Сергеевна, Балабанова Анастасия Сергеевна (Донецкий государственный университет)

Ползикова Кристина Сергеевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

3 место

Бирюкова Мария Валерьевна (Скопинский электротехнический колледж)

Вершинина Валерия Валерьевна (Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи)

Порватова Алёна Владимировна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Новоселецкий Даниил Витальевич (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Криушичева Екатерина Сергеевна (Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета)

Специальный диплом:

Лубянко Никита Андреевич (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)