В Рязанском городском дворце детского творчества прошёл «Зимний калейдоскоп»

С 9 января по 10 февраля 2023 года в Рязанском городском Дворце детского творчества проходил XI городской открытый конкурс-фестиваль художественного творчества дошкольников «Зимний калейдоскоп-2023», который завершился праздничным гала-концертом.

«Зимний калейдоскоп» – это ежегодное мероприятие Дворца, которое проводится с целью создания условий для развития художественного творчества дошкольников и учащихся первых классов, а также повышения художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства; сохранения, возрождения и развития национальной музыкальной культуры и фольклорных традиций; содействия развитию детского творчества и обобщения опыта лучших детских коллективов, выявления и поддержания новых художественных коллективов, талантливых исполнителей.

Всего в конкурсе-фестивале «Зимний калейдоскоп» приняли участие 416 детей в возрасте от 3 до 8 лет из 48 образовательных учреждений. На суд жюри было представлено 123 выступления, 40 из которых стали призовыми. Из них 16 победителей (I место и гран-при), а также 83 дипломантов конкурса-фестиваля в номинациях: «Художественное чтение», «Две звезды», «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография».