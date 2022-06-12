В рязанском Есенин-Центре прошел «Вечер в городской усадьбе»

В рязанском Есенин-центре 12 июня прошел «Вечер в городской усадьбе». Мероприятие посвятили традициям деревянного зодчества Рязани.

Гости Есенин-центра послушали лекции о рязанском деревянном зодчествае. Им рассказали о уникальных элементах и техниках преподаватели кафедры Архитектуры и градостроительства Политехнического университета. Один из лекторов — Егорова Валерия – поделилась впечатлениями от мероприятия:

– В первую очередь мы хотели показать красоту рязанских усадеб, которых на данный момент осталось всего две. Обе нуждаются в реставрации, и мы надеемся, что неравнодушные люди помогут сохранить уникальные строения, – отметила она.

Кандидаты исторических наук Дмитрий Филиппов и Ирина Кусова рассказали рязанцам о внешнем облике Рязани в древности, о сохранившихся до сегодняшних дней традициях древней архитектуры, а также о влиянии на рязанскую архитектуру купечества. На мероприятии также вспомнили литературных деятелей.