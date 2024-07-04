В рязанском Екшуре 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП

В результате ДТП в Клепиковском районе пострадал 16-летний молодой человек, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

3 июля, примерно в 17:05, в селе Екшур Клепиковского района, рядом с домом № 1 по улице Красный Октябрь, произошло дорожно-транспортное происшествие. 16-летний местный житель на мотоцикле «Ирбис» столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж», за рулём которого находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла обратился за медицинской помощью.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.