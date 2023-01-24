В Рязанском Дворце детского творчества прошёл праздничный концерт «Виват, Татьянин день!»

На сцене Рязанского городского Дворца детского творчества прошёл праздничный концерт «Виват, Татьянин день!», посвящённый Дню студентов.

Зрителей и гостей в зале поздравила с праздником директор Дворца детского творчества Татьяна Пыжонкова.

В концерте приняли участие более 250 человек. Праздничное настроение создали коллективы Дворца: театр современного танца «Импульс» (педагоги Русакова Е.А., Орехова Е. Г.), ансамбль танца «Верес» (педагоги Шарова И.И., Мешихина Ю. Г.), хореографический коллектив «Своя КОМпания» (педагоги Кочеткова О. М., Григорова М. С.), ансамбль танца «Задоринка» (педагоги Присмотрова Е.В., Присмотров В.Л.), студия эстрадного вокала «L-Kids Music» (педагог Никитина Л.Э.), ТСК «Солнечные ритмы» (педагоги Турчанов И.Г., Шматов А.И.), студия эстрадного вокала «Новые голоса» (педагог Пономарева Е.В.), театр — студия «Экспромт» (педагоги Коробкова Т.Я., Блажилин А.В.).Т

Особое место в программе занимали друзья и выпускники Дворца детского творчества: Элла Хрусталёва, учащиеся хореографического и эстрадного отделений Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, ансамбль танца «Непоседы» Центра творчества «Октябрьский» (рук. Л.Котова), студия танца «Поколение Dance» (рук. Е. Осотин), образцовый ансамбль танца «Сударики» (рук. А. Табеева), танцевальный коллектив «ПАРАLLЕЛЬ» (рук. Е.Фадеева), театр-студия «Балет XXI век» совместно с детским танцевальным коллективом «Звездный экспресс» (рук. И. Ивлева, В. Соколовская) и «Вокальная студия» (рук. Л. Никитина) — РГУ имени С. А. Есенина, танцевальная команда «Конспирация» и театр моды «Диво» РГРТУ им. В.Ф, Уткина (рук. Е. Кельганова), образцовый ансамбль танца «Мёд» (рук. Е.Медынская).