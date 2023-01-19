В рязанском Дягилево прошла торжественная встреча участников СВО

В Дягилево встретили воинов-железнодорожников, вернувшихся к месту постоянной дислокации.

В торжественном митинге участвовали первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, а также командиры и начальники воинских частей и представители муниципальных властей.

В начале апреля 2022 года в Рязани был сформирован специальный поезд 34-й отдельной железнодорожной бригады для выполнения задач спецоперации на Донбассе. В подразделение вошли опытные сержанты и офицеры, служащие по контракту.

От имени губернатора Павла Малкова Анна Рослякова поприветствовала вернувшихся домой воинов и поблагодарила их за выполненные с честью боевые задачи.

Анна Рослякова: «С волнением, радостью и гордостью мы встречаем вас на Рязанской земле. Каждый день сердцем и мыслями мы с каждым из вас. Спасибо, что все вернулись живыми и здоровыми. Уверена, что вы соскучились по объятьям родных и близких. Желаю вам добра и благополучия!»

Военнослужащим вручили муниципальные и региональные награды, а также медали «Участнику специальной военной операции» с рельефным изображением ордена Красной Звезды, учреждённые Минобороны России в декабре минувшего года.