-4.1 C
Рязань
Воскресенье, 13 марта, 2022

В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков

7info

В субботу, 12 марта, в Рязанском десантном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялся 13-й выпуск батальона среднего профессионального образования. Подробности сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

- Реклама -

Училище окончили более 60 прапорщиков. Военные получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

Десантников поздравили глава Рязани Татьяна Панфилова, исполняющий обязанности заместителя мэра города Сергей Савин, командование РВВДКУ, родители.

Лучшим выпускникам военного вуза вручили дипломы с отличием. Прапорщики произнесли слова клятвы, попрощались с боевым знаменем училища.

- Реклама -

Для гостей прошли показательные выступления. Под слова песни «Давай за мир» курсанты выстроились в большую букву «Z».

В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяГосавтоинспекция проводит в Рязани масштабный рейд
Комментарии для сайта Cackle
spot_img