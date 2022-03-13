В Рязанском десантном училище прошел выпуск батальона прапорщиков

В субботу, 12 марта, в Рязанском десантном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялся 13-й выпуск батальона среднего профессионального образования. Подробности сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

- Реклама -

Училище окончили более 60 прапорщиков. Военные получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

Десантников поздравили глава Рязани Татьяна Панфилова, исполняющий обязанности заместителя мэра города Сергей Савин, командование РВВДКУ, родители.

Лучшим выпускникам военного вуза вручили дипломы с отличием. Прапорщики произнесли слова клятвы, попрощались с боевым знаменем училища.

- Реклама -

Для гостей прошли показательные выступления. Под слова песни «Давай за мир» курсанты выстроились в большую букву «Z».