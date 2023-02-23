В рязанском ЦПКиО состоялся митинг-концерт ко Дню защитника Отечества

Павел Малков: «Разработали систему мер соцподдержки. Это выплаты, налоговые льготы, санаторное лечение, бесплатная юридическая помощь и другие направления. Бойцы на передовой должны быть уверены, что их родные в полном порядке. Каждый из нас близко воспринимает всё происходящее»