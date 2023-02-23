В рязанском ЦПКиО состоялся митинг-концерт ко Дню защитника Отечества

В среду, 22 февраля, в ЦПКиО прошёл митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» с участием представителей общественных организаций Рязанской области, военнослужащих и жителей Донбасса.
Звучали патриотические песни. Перед собравшимися выступили председатель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Александр Костров и член Общественной палаты России Ольга Воронова, – пишет издательство «Пресса».
Губернатор Павел Малков рассказал, как поддерживают участников СВО и их семьи.
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