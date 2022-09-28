В рязанском ЦПКиО 1 октября пройдёт «Осенний марафон»

В Центральном парке культуры и отдыха в Зелёном театре 1 октября состоится физкультурное мероприятие по скандинавской (северной) ходьбе «Осенний марафон», приуроченное к Всероссийскому дню ходьбы и всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни».

Программа:

9:30 – 9:55 – Регистрация (доступна электронная регистрация по ссылке)

10:00 – Торжественное открытие мероприятия

10:10 – Мастер-класс по Северной ходьбе, разминка, деление на группы

10:20 – Старт групп на дистанцию 3 км

11:50 – Официальное закрытие мероприятия.

1 октября также отмечается Международный день пожилых людей. Северная ходьба популярна именно среди этой категории населения: ведь в такой активности совмещается кардио- и силовая нагрузка в допустимых дозировках для людей преклонного возраста.

Специалисты замерят физические показатели участников перед стартом на дистанции и после её прохождения. Это позволит оценить, как ходьба влияет на организм.

Организаторы, партнёры и спонсоры «Осеннего марафона» подготовили памятные подарки. Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

Возрастное ограничение 16+