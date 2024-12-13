В рязанской Солотче открылся новый офис МФЦ

Новый офис центра «Мои документы» 12 декабря начал работу в Солотче. Об открытии офиса на улице Порядок, 18 сообщила ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

По словам Шваковой, подразделение открыто по поручению губернатора Павла Малкова.

Посёлок Солотча входит в состав Советского района Рязани, там живёт свыше 2,5 тысяч человек, часто приезжают отдыхающие. Открытие офиса МФЦ сделает жизнь людей более комфортной.

В 2024 году в Рязанской области МФЦ добавили в список оказываемых еще 38 услуг, в том числе 18 для бизнеса.

Швакова назвала организацию образцом клиентоцентричности для органов власти разных уровней.