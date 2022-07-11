В Рязанской ОКБ во время операции впервые применили лазер.
Нейрохирурги использовали светодиодный лазер для лечения молодой женщины. Об этом сообщает региональный минздрав.
Пациентка страдала от болей в спине, медикаментозная терапия не помогла. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
Аппарат позволяет сделать операцию более быстрой и менее травматичной. Врачи с помощью лазера разрушают нервные окончания позвоночника, проводящие болевой сигнал. Операцию нейрохирурги провели без разрезов.
Главврач отметил, что в ближайших планах – ещё более широкое применение лазерного аппарата.