Осенний период — время, когда обостряются многие хронические и запущенные заболевания. В отделении челюстно-лицевой хирургии Рязанской областной клинической больницы на лечение поступили сразу несколько пациентов с опасным осложнением — флегмоной дна полости рта. Подробности медики сообщили на официальной странице клиники ВКонтакте.

Это тяжёлое гнойное воспаление, которое угрожает жизни человека и может быть вызвано всего лишь осложнённым кариесом.

Флегмона развивается, когда инфекция из поражённого зуба проникает в окружающие ткани, такие как кость и надкостница. Вначале возникает сильный отёк (флюс), уже на этом этапе пациенту требуется неотложная помощь. Без должного лечения отёк быстро увеличивается, появляется ограничение в движении челюсти и резкие боли при глотании. Примерно на четвёртые сутки пациент может утратить возможность проглатывать даже жидкость, а из-за смещения языка и отека гортани начинаются серьёзные проблемы с дыханием.

Спасение пациентов с флегмоной дна полости рта требует слаженной работы специалистов разных профилей. В Рязанской ОКБ в экстренной ситуации формируется специальная бригада: хирурги, анестезиологи и эндоскописты работают вместе, чтобы обеспечить пациенту доступ к дыхательным путям. Иногда это возможно только с помощью видеобронхоскопии или даже наложения трахеостомы.

У многих пациентов с таким диагнозом состояние критическое, порой врачам приходится бороться за их жизнь в условиях операционной и затем — в реанимационном отделении.