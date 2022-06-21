В Рязанской ОКБ пациенту удалили 70-сантиметровую опухоль мозга

Гигантскую опухоль удалили врачи Рязанской ОКБ мужчине. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Родственники пациента обратились в «скорую». Они подумали, что у него случился инсульт – мужчина не мог двигаться и разговаривать. При обследовании медики обнаружили у пациента злокачественное образование, его размер составлял 10 на 7 см. Было принято решение удалить опухоль.

Чтобы стабилизировать состояние мужчины, его направили в неврологический стационар. Затем предстояла операция, она длилась более двух часов.

После удаления опухоли мужчина идёт на поправку. Он снова может говорить и двигаться.