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Вторник, 21 июня, 2022

В Рязанской ОКБ пациенту удалили 70-сантиметровую опухоль мозга

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7info7

В Рязанской ОКБ пациенту удалили 70-сантиметровую опухоль мозга

Гигантскую опухоль удалили врачи Рязанской ОКБ мужчине. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Родственники пациента обратились в «скорую». Они подумали, что у него случился инсульт – мужчина не мог двигаться и разговаривать. При обследовании медики обнаружили у пациента злокачественное образование, его размер составлял 10 на 7 см. Было принято решение удалить опухоль.

Чтобы стабилизировать состояние мужчины, его направили в неврологический стационар. Затем предстояла операция, она длилась более двух часов.

После удаления опухоли мужчина идёт на поправку. Он снова может говорить и двигаться.

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