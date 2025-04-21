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Фото: минздрав Рязанской области
Медицина

В Рязанской ОКБ имени Семашко освоили рефракционную хирургию

Анастасия Мериакри

В ОКБ имени Семашко открывается новое направление работы — рефракционная хирургия. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Рефракционная хирургия — офтальмологическое вмешательство, которое поможет пациентам меньше зависеть от очков и контактных линз. Операция избавит от близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Врачи ОКБ прошли курсы повышения квалификации «Рефракционная хирургия. WETLAB» на базе Международной академии медицинского образования с отработкой практических навыков в ведущих офтальмологических клиниках Москвы. Во время обучения они познакомились с особенностями диагностики, ведением послеоперационного периода, разобрали сложные клинические случаи, освоили различные техники операций, в том числе лентикулярную хирургию.

«Данная технология является непревзойденной по точности и безопасности среди существующих методик восстановления зрения при близорукости. В нашей больнице планируется реализация лентикулярной хирургии методом SmartSight на фемтосекундном лазере последнего поколения Shwind Atos», — отметил заведующий 2-м офтальмологическим отделением, доктор медицинских наук Александр Колесников.

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