В Рязанской ОКБ имени Семашко освоили рефракционную хирургию

В ОКБ имени Семашко открывается новое направление работы — рефракционная хирургия. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Рефракционная хирургия — офтальмологическое вмешательство, которое поможет пациентам меньше зависеть от очков и контактных линз. Операция избавит от близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Врачи ОКБ прошли курсы повышения квалификации «Рефракционная хирургия. WETLAB» на базе Международной академии медицинского образования с отработкой практических навыков в ведущих офтальмологических клиниках Москвы. Во время обучения они познакомились с особенностями диагностики, ведением послеоперационного периода, разобрали сложные клинические случаи, освоили различные техники операций, в том числе лентикулярную хирургию.