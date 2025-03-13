В Рязанской облдуме обсудили вопросы соблюдения антимонопольного законодательства

В рамках «правительственного часа» в областной Думе обсудили вопросы соблюдения в регионе антимонопольного законодательства

В среду, 12 марта, в региональном парламенте состоялся «правительственный час» на тему: «Информация о деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области за 2024 год». Об основных направлениях работы депутатам рассказал глава ведомства Юрий Гребнев.

Он уточнил, что полномочия антимонопольного органа включают контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, государственными закупками, рекламой, регулирование естественных монополий, разработку и реализацию государственной политики в сфере конкуренции, ведение реестра недобросовестных поставщиков (РНП). Руководитель Управления подчеркнул, что отдельное внимание в прошлом году было уделено обращению с твердыми коммунальными отходами. По словам Юрия Гребнева, от управляющих компаний поступило несколько жалоб на работу регионального оператора, в том числе связанных с невывозом крупногабаритных отходов в течение длительного времени. Уполномоченным органом были выданы соответствующие предписания, оператор привлечен к административной ответственности.

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Заслушав доклад, парламентарии задали интересующие их вопросы. Дмитрий Боронтов напомнил о том, что депутаты в своих округах активно контролируют ход реализации национальных проектов, лично выезжают на объекты. Он привел примеры недобросовестных подрядчиков, неоднократно нарушавших установленные сроки, и добавил, что, несмотря на расторжение контрактов, они не были внесены в РНП. Начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области сообщил, что каждый такой случай ведомство рассмотрит в индивидуальном порядке.

Денис Сидоров поинтересовался тем, как антимонопольный орган борется с компаниями, поставляющими некачественную и фальсифицированную продукцию в учреждения социальной сферы. По данным руководителя Управления, в 2024 году административные материалы были составлены в отношении 10 хозяйствующих субъектов и направлены на рассмотрение в мировой суд.

Татьяна Баринова подняла тему капитального ремонта в многоквартирных домах. Она сделала акцент на том, что прокуратурой области были выявлены нарушения, допущенные региональным фондом капремонта при проведении торгов, а также искусственное укрупнение лотов. Парламентарий попросила рассказать о результатах рассмотрения вопроса антимонопольной службой. Юрий Гребнев ответил, что по данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, выдано предписание, за исполнением которого будет осуществляться контроль.

Кроме того, парламентарии спрашивали о соблюдении баланса между федеральными торговыми сетями и региональными предприятиями розничной торговли, регулировании тарифов и цен. Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению.

Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании Думы. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин предложил Юрию Гребневу подключиться к работе над документом и предоставить дополнительную информацию о деятельности антимонопольной службы, демонстрирующую динамику по каждому из направлений.

– Сегодня мы ведем диалог с целью повышения эффективности государственного контроля за недобросовестными подрядчиками, необоснованным повышением цен. Считаю необходимым сосредоточить усилия на выстраивании четких требований к поставщикам товаров и услуг, создать условия для работы местных предприятий. В Рязанской области, например, сильнейший АПК, наша продукция высоко ценится в регионе и за его пределами, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Важно, чтобы вопросы, касающиеся повышения качества жизни людей, их безопасности, были первоочередными для органов власти всех уровней, в том числе для федеральных структур, находящихся на территории региона. Здесь работа должна быть совместной, на один результат. Жители ждут от нас конкретных действенных мер. Это наша общая задача.