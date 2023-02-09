В Рязанской Облдуме обсудили эффективность мер поддержки для участников СВО

В среду, 8 февраля, на заседании Рязанской областной Думы состоялся правительственный час, в ходе которого обсудили эффективность мер поддержки участников спецоперации и их семей. Свои доклады депутатам представили руководитель министерства труда и социальной защиты населения Наталья Суворова, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, глава администрации Рязани Елена Сорокина.

– Специальная военная операция продолжается. Поэтому наша главная задача – поддержка её участников и членов их семей. Эти вопросы одни из первоочередных в законодательной повестке. Сегодня как никогда важно консолидировать все наши усилия, оперативно и чутко реагировать на необходимость корректировки действующего законодательства, – отметил председатель Облдумы Аркадий Фомин. Он добавил, что депутаты Елена Синица и Андрей Глазунов недавно вернулись из зоны проведения СВО. Елена Синица входила в состав отряда, который доставил гуманитарную помощь и оказывал помощь в госпитале, Андрей Глазунов – ушёл на службу добровольцем. Фомин выразил надежду, что их опыт сыграет важную роль в решении задач, связанных с помощью участникам СВО и их семей.

Сейчас в Рязанской области действует 53 меры поддержки участников СВО, большую часть из них можно получить через МФЦ (40), 15 – предоставляются в проактивном режиме (в основном это различные выплаты). Вся информация о мерах поддержки аккумулируется на сайте Министерства труда и соцзащиты. С недавнего времени в регионе действует Многофункциональный семейный центр, где выделили зону для приёма семей участников СВО. Там можно получить меры социальной поддержки, а также юридическую и психологическую помощь. В частности в Рязани практикуют индивидуальный подход к семьям мобилизованных. За каждой семьёй закрепили куратора от мэрии, который помогает решать проблемные вопросы. Поддержка оказывается по различным направлениям: предоставление юридической и психологической помощи, консультация по банковским продуктам, помощь в получении медицинских услуг и госпитализации.

Большую роль в поддержке участников СВО и их семей играют общественные организации. Регулярно проводятся патриотические акции. Волонтёры и члены НКО собирают гуманитарную и материальную помощь.

Заслушав доклады, парламентарии смогли задать министрам, главе администрации Рязани, а также заместителю военкома региона Олегу Артёмову свои вопросы. Депутаты интересовались, будет ли организовано льготное посещение спортивных объектов участниками СВО и членами их семей. Их заверили: спортивные объекты предоставляют услуги и необходимые условия для этой категории граждан. Пока эта работа ведётся в индивидуальном порядке, но в планах – сделать её системной. Речь зашла и о добровольцах, а также о льготах, которые доступны им. Парламентариям разъяснили, что добровольцы могут претендовать на широкий спектр мер поддержки.

В настоящее время ведётся большая работа по расширению перечня мер поддержки для семей всех участников СВО: это и предоставление путёвок детям в учреждения отдыха и оздоровления, в том числе на Черноморском побережье, предоставление бесплатной юридической помощи, соцобслуживания, дополнительных средств на газификацию участков.

По итогам проведения правительственного часа депутаты Рязанской областной Думы проработают для профильного министерства рекомендации.