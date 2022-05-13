В Рязанской облдуме обсудили готовность региона к летней детской оздоровительной кампании

В четверг, 12 мая, в Рязанской областной Думе состоялось очередное заседание Совета по вопросам социальной защиты и поддержки граждан, на котором рассмотрели вопросы организации летней детской оздоровительной кампании.

В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, мэр Рязани Елена Сорокина, и.о. министра образования и молодежной политики Рязанской области Александр Лощинин, первый замминистра труда и социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко, министр финансов Рязанской области Марина Наумова, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Акимова, детский омбудсмен в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

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Открывая Совет, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что в текущем году, несмотря на сложность эпидемиологической, экономической ситуации, были предприняты все возможные усилия, чтобы большинство рязанских школьников смогли этим летом отдохнуть.

«Депутаты областной Думы в конце прошлого года и начале этого приняли ряд законов о полной компенсации работающим родителям и самозанятым гражданам стоимости путевок в региональные детские оздоровительные лагеря. Раньше такое право имели только родители, работающие в бюджетной сфере. Это действительно значимая мера поддержки семей с детьми, способствующая увеличению количества отдохнувших детей школьного возраста», – подчеркнул Аркадий Фомин.

И.о. министра образования и молодежной политики Рязанской области Александр Лощинин рассказал, что в летней оздоровительной кампании 2022 года принимают участие 379 организаций отдыха. В них планируется оздоровить свыше 26 тысяч детей. Общий объем выделяемых средств на организацию детского отдыха составил 460 млн. рублей. Особое внимание в этом году будет уделяться отдыху детей – сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, планируется проведение 28 профильных смен, в которых примут участие около 5000 одаренных детей. Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко проинформировала о готовности принять для летнего отдыха 4025 детей по линии социальной защиты.

Глава администрации города Елена Сорокина подняла проблему изношенности инфраструктуры и состояния материально-технической базы многих лагерей, ее несоответствия современным требованиям, что не позволяет открыть некоторые объекты для отдыха детей. В ходе заседания было отмечено, что для качественного отдыха большего количества детей необходимо строительство новых жилых корпусов лагерей, инженерных коммуникаций.

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Глава регионального парламента Аркадий Фомин сообщил, что в настоящее время по поручению Президента формируется федеральная программа, направленная на восстановление и строительство до 2030 года в российских регионах объектов отдыха детей и их оздоровления. Он призвал к необходимости начать подготовку соответствующей документации о планах и ремонтных работах, чтобы вовремя подать заявки и войти в эту в программу.

Говорили также о том, что оздоровительная кампания 2022 года характеризуется снятием жестких санитарных ограничений, что позволит обеспечить возможность 100-процентной заполняемости лагерей. Продолжит действовать программа детского туристического кешбэка.

Председатель комитета по социальным вопросам областной Думы Сергей Пупков призвал обратить внимание на обеспечение качества и сбалансированности питания детей в связи с ростом цен и внес предложение пересмотреть методики расчета стоимости питания.

Депутат Наталья Рубина подняла проблему социализации детей в лагерях, организации специальных центров по подготовке педагогического состава, расширения тематической направленности проводимых мероприятий.

По итогам обсуждения были обозначены меры по повышению качества отдыха и оздоровления детей. Аркадий Фомин заверил, что депутаты возьмут на особый контроль вопросы организации питания в летних оздоровительных учреждениях, обеспечения санитарной, в том числе противоклещевой обработки территорий, медицинской, противопожарной и антитеррористической безопасности, а также эффективности проведения досуговых программ.