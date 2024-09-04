В Рязанской областной Думе обсудили, как в регионе проходит подготовка к отопительному сезону

4 сентября в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час, в рамках которого обсудили, как проходит подготовка к отопительному сезону 2024/2025 годов в муниципальных образованиях Рязанской области. С докладами по этой теме выступили Артем Уворвихвост, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, и Михаил Ромодин, заместитель главы администрации города Рязани.

Докладчики подчеркнули, что сейчас все муниципальные службы активно готовятся к началу отопительного сезона. По данным на 1 сентября 60% объектов региона уже готовы к зиме. В Рязани паспорта готовности получили 68% многоквартирных домов. Артем Уворвихвост подчеркнул, что подготовка идет согласно установленным срокам, и к началу отопительного сезона все необходимые работы будут выполнены. Также отметили, что специалисты муниципальных служб заранее отрабатывают алгоритмы оперативного устранения аварий, которые могут возникнуть в отопительный сезон. Михаил Ромодин завершил, что люди и техника уже к этому готовы.

В Рязани из 17 километров тепловых сетей, которые планировали отремонтировать в этом году, работы завершены на 10,2 километрах. Восстановлены 12 000 квадратных метров тепловой изоляции (52% от плана), выполнен ремонт котлов и котельных (50% от плана), отремонтированы насосное оборудование и водонагреватели. Произведен ремонт на 14 объектах магистральных тепловых сетей (93% от плана), выявлено 132 повреждения, из которых устранили 125. До 15 сентября, по словам Михаила Ромодина, повреждения ликвидируют на улицах Рязанская, Горького, Колхозная, Южных промузел, Окружная дорога, Куйбышевское шоссе.

Была озвучена проблема задолженности за отопления. Так дебиторская задолженность МУП «РМПТС» на сегодняшний день составляет порядка 2 миллиардов рублей. 1,7 миллиардов рублей — это просроченная задолженность, 90% которой составляют долги населения. Несмотря на внушительную цифру, министр отметил, что по отношению к прошлому году задолженность значительно не выросла.

Отвечая на вопрос депутатов, Артем Уворвихвост отметил упущения в работе Фонда капитального ремонта, в связи с чем к отопительному сезону в ряде домов не успеют провести необходимые ремонтные работы. Это подтвердил и Михаил Ромодин. На сегодняшний день не отремонтированы 250 конструктивных элементов систем теплоснабжения. Отмечается, что информация по готовности теплоснабжающего оборудования каждого дома будет учтена при составлении паспортов объектов.

Во время правительственного часа рассмотрели один из самых острых для рязанцев вопросов об аварийном отключении электричества. Депутаты обеспокоены, что проблема в течение лета глобально оказалось нерешенной, а наступающий отопительный сезон только добавит нагрузки на сети. Артем Уворвихвост ответил, что работы по устранению данной проблемы ведутся регулярно, хотя и возникают непредвиденные ситуации. Министр отметил, что до 1 ноября все кабельные линии, которые резервируют нагрузку, будут введены в эксплуатацию.

Обсудили вопрос и энергосберегающих домов. Один из них построили в городе Рыбное в прошлом году. Депутаты считают, что проект провалился, и расходы жильцов за отопления вопреки ожиданиям только возросли. Вопрос остается на депутатском контроле.

Парламентарии поинтересовались, как продвигается ремонт участка первой магистрали в Рязани, на который были выделены более 200 миллионов рублей. Михаил Ромодин сообщил, что работы идут с отставанием от графика на три недели. Министр заверил, что подрядчик наращивает темпы, поэтому все запланированные работы будут выполнены.