Понедельник, 25 ноября, 2024
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В Рязанской области жилой дом затопило водой с птичьим пометом

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Валерия Мединская
фото — рзн.инфо

В поселке Авангард Чучковского района из-за задержек в ремонте крыши водой с птичьим пометом затопило многоквартирный дом. Об этом пишет «РЗН.инфо» со ссылкой на местного жителя.

Мужчина отметил, что в многоквартирном доме № 14 на улице Центральной проживают пять семей, в том числе люди с инвалидностью. Ремонт крыши начали в конце октября, но так и не закончили. Из-за осадков в квартиры начала литься вода по стенам.

«На крыше метровый слой птичьего помета. Его частично убрали рабочие, но не весь. Заливает квартиры водой с соответствующим запахом», — пожаловался рязанец.

В фонде капремонта местному жителю ответили, что информацию передали и с ответом вернутся завтра. Рязанец направил обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

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