В Рязанской области завершаются весенние полевые работы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о ходе сезонных посевных работ.

На сегодняшний день сельхозпредприятия и фермеры региона более чем на 90% выполнили план по сезонным посевным работам. Ранние яровые зерновые культуры засеяны на площади 321 тысяча гектаров (96% от запланированной площади), сахарная свекла — на 7,2 тыс. га (107% от плана), однолетние и многолетние травы — на 20 тыс. га (95%) и 4,4 тыс. га (90%) соответственно. Подсолнечник засеян на 66 тыс. га (84%), рапс — на 63 тыс. га (95%), соя — на 62 тыс. га (81%), лен — на 8,3 тыс. га (70%), кукуруза на зерно и на силос — на 28 тыс. га (82%) на 26 тыс. га (74%).

Картофель посажен на площади 2,1 тыс. га (58%). В Михайловском, Рыбновском и Касимовском районах продолжается сев овощей открытого грунта (0,2 тыс. га или 45%).

Под урожай 2022 года осенью прошлого года в Рязанской области было посеяно 359 тыс. га озимых зерновых культур и 8 тыс. га масличных культур, состояние всходов хорошее.

По итогам весенних полевых работ посевные площади в Рязанской области составят рекордный за последний 25 лет показатель — 1,1 млн гектаров. Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами: техникой, топливом, семенами, удобрениями, средствами защиты растений.