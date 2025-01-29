В Рязанской области запустили портал детских загородных лагерей

В Рязанской области запущен единый портал детских загородных лагерей. Об этом сообщает администрация города.

На сайте можно ознакомиться с направлениями смен и сроками их проведения и направить заявку для бронирования и приобретения путевки.

На портале дети-лагерь-отдых62.рф содержится информация о 14 региональных организациях отдыха и оздоровления детей с подробным описанием, контактной информацией, фотографиями и указанием местоположения лагеря на карте. Сразу можно подать заявку: нужно просто выбрать смену, заполнить форму, и специалисты свяжутся с вами.

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В загородных лагерях для ребят готовят профильные смены, творческие кружки, спортивные состязания, мастер-классы и многое другое. Удобная навигация сайта дети-лагерь-отдых62.рф, подробное описание лагерей и смен помогут родителям без труда определиться с местом отдыха детей.