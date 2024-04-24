Среда, 24 апреля, 2024

В Рязанской области запустили мобильное приложение для борьбы с наркоторговлей

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области запущен новый цифровой инструмент для борьбы с распространением наркотиков. Сервис под названием «Надпись о наркотиках на фасаде» интегрирован в приложение «Открытый регион 62», доступное для скачивания на всех смартфонах.

Инициатором создания сервиса стал губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что проблема рекламы наркотиков на зданиях и тротуарах неоднократно обсуждалась на заседаниях антинаркотической комиссии. В качестве оперативной меры губернатор предложил разработать мобильное приложение.

Как работает сервис:

Пользователь фотографирует надпись с рекламой наркотиков.

Геолокация автоматически прикрепляется к фото.

Фотография с геометкой отправляется в соответствующие службы.

Ожидается, что сервис позволит ускорить реагирование на нелегальную рекламу, эффективнее выявлять и устранять такие надписи, привлечь к ответственности распространителей наркотиков.

Павел Малков призвал всех жителей Рязанской области активно пользоваться новым сервисом.

«Вместе мы сможем сделать наш регион чище и безопаснее», — подчеркнул губернатор.

Контроль за работой сервиса поручен ЦУР Рязанской области.

Важно:

Сервис «Надпись о наркотиках на фасаде» доступен в приложении «Открытый регион 62».

Скачать приложение можно бесплатно на всех смартфонах.

Каждый житель Рязанской области может помочь в борьбе с наркотиками, сообщив о нелегальной рекламе через приложение.

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