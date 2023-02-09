Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области загорелся автоприцеп

На главнуюНовости Рязани

В среду, 8 февраля, на трассе Рязань – Ряжск в деревне Акулово загорелся автомобильный полуприцеп с бочкой. Подробности приводит издательство «Пресса».

Водитель рассказал, что огонь он увидел на повороте в зеркале. Остановив машину, водитель отсоединил полуприцеп, отъехал вперёд и сообщил о случившемся по номеру 112. Сигнал поступил на пульт дежурного ПСЧ №45 в 23:32.

Сотрудники пожарно-спасательной части и полиции прибыли на место. В 0:10 пожар был ликвидирован. Сгорели два задних колеса полуприцепа, площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Обошлось без погибших и пострадавших. Причины возгорания и ущерб выяснят специалисты.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации