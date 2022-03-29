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Вторник, 29 марта, 2022

В Рязанской области зафиксировали сброс отходов в реку Проня

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В Рязанской области зафиксировали сброс отходов в реку Проня

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / ЭРА (Экологический Рязанский Альянс)

Рязанские экологи сообщили сообщили о сбросе отходов в реку Проня у посёлка Змеинка Михайловского района. Информация появилась в группе «ЭРА (Экологический Рязанский Альянс)» 29 марта. 

«В посёлке Змеинка Михайловского района очевидцами был зафиксирован на видео процесс сброса отходов и последующая засыпь места сброса земляными массами», — говорится в сообщении. 

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В случившемся экологи подозревают местное предприятие «Михайловский КСМ», которое производит минеральный порошок для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

По факту случившегося направлено письмо в Природоохранную прокуратуру.

Жалобы от местных жителей на предприятие поступали ещё в 2021 году. Тогда факт загрязнения был установлен Министерством природопользования, было выдано соответствующее предписание.

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