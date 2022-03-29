В Рязанской области зафиксировали сброс отходов в реку Проня

Рязанские экологи сообщили сообщили о сбросе отходов в реку Проня у посёлка Змеинка Михайловского района. Информация появилась в группе «ЭРА (Экологический Рязанский Альянс)» 29 марта.
В случившемся экологи подозревают местное предприятие «Михайловский КСМ», которое производит минеральный порошок для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.
По факту случившегося направлено письмо в Природоохранную прокуратуру.
Жалобы от местных жителей на предприятие поступали ещё в 2021 году. Тогда факт загрязнения был установлен Министерством природопользования, было выдано соответствующее предписание.