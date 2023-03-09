В Рязанской области зафиксировали опасное явление – ледяную корку

Рязанский гидрометцентр выпустил метеопредупреждение об образовании в трёх муниципалитетах региона ледяной корки. Опасное агрометеорологическое явление зафиксировали метеостанции Шилово, Михайлова и Сасово.

Толщина притёртой ледяной корки составляет 23-37 мм (МС Михайлов), 25 мм (МС Шилово), 27 мм (МС Сасово).

Притёртая ледяная корка образуется при сильных и длительных оттепелях с последующим наступлением морозов. Лёд или плотно притирается к почве, или сковывает её, что приводит к вмерзанию в него посевов.

Если растения полностью вмерзают в лёд, нарушается газообмен, их ткани обедняются кислородом и обогащаются углекислым газом.

Опаснее всего ледяная корка толщиной свыше 3 см, лежащая на полях больше месяца.